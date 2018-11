Secrete ascunse de ruine: 10 descoperiri uimitoare si recente din situri arheologice

Istoria sta ascunsa in ramasite ingropate de timp, dar putin cate putin se lasa descoperita pe masura ce diverse locuri ies la iveala cu diverse secrete.



Ruinele raman o parte fascinanta din studiul arheologiei, multe informatii despre trecut fiind aflate de aici. Acestea au conferit diverse detalii despre comportamentul social, despre abilitatile si modul in care oamenii din trecut erau obisnuiti sa traiasca. Excavarile ajung sa fie uneori intamplatoare si se ofera raspunsuri la diverse mistere.



Cateva dintre cele mai recente descoperiri - orase ascunse, monumente - au devenit subiect de discutii in media. Iata-le pe cateva dintre cele mai interesante.