13 castele medievale pe care inca le poti vizita

Daca vrei sa optezi pentru o calatorie in timp, vizita unor castele medievale te intorc in urma cu cateva secole, acestea inca pastrand detalii dramatice si romantice ale unor vremuri apuse. In intreaga lume s-au conservat diverse vestigii istorice care candva serveau ca protectie sau adapost pentru multe dintre comunitati. Concret, aceste locatii iti ofera ocazia sa experimentezi ceva inedit si sa cunosti istoria ascunsa intre peretii asezarilor.



Foarte multe castele medievale au fost construite ca resedinte regale fortificate. Iar odata ce pasesti intr-o astfel de asezare o sa poti intelege altfel mostenirile lasate vremuri feudale, multe dintre ele avand tesute in jurul lor diverse legende si mituri din folclor. Si nu toate au printi, printese, cavaleri sau dragoni. Insa, in comun raman pentru castelele medievale arhitectura si ambianta aia magica, uneori parca desprinsa din basme. Cele mai multe supravietuind trecerii timpului peste ele.



O parte importanta din valorile lumii, foarte multe castele medievale inca pot fi vizitate, investindu-se anual in consolidarea si intretinerea lor, intrate in patrimoniu protejat. Probabil ca sunt cele mai iconice cladiri din istorie, aceste structuri rezistente au inceput sa fie construite ca resedinte, undeva in secolul al IX lea - in Europa - de catre regi sau oameni de vita nobila. De altfel, constructia lor durand cateva secole dupa. De obicei se alegeau locuri greu accesibile, structurile stancoase fiind cele preferate pentru a servi ca fortarete in cazul unor atacuri. Prin secolul al XIII-lea ideea de a construi castele medievale era tot mai populara. Asta si pentru ca deveneau fundatii pentru defensiva militara o perioada indelungata.



Simboluri de putere, prestigiu si avutie, castelele au fost martore la numeroase drame. In Epoca Medievala au devenit scena pentru jocuri politice, sociale si romantice. Cateva dintre cele mai interesante, vechi, atragatoare si bine pastrate castele medievale din lume inca pot fi vizitate de turisti - unele dintre ele sunt: