In vremuri in care tehnologia cunoaste progrese tot mai mari si posibilitatile de constructie sunt mai crescute. Asa se face ca lucruri care pareau imposibile in urma cu cativa ani acum sfideaza normele si se construiesc strazi pe distante ireale. Mai ales pe fundalul productiei sporite de automobile, mai ales pentru a facilita transportul, cele mai lungi autostrazi din lume reduc timpul de calatorie.Sunt in lume mai multe retele de drumuri care ating distante uriase, majoritatea fiind in Statele Unite ale Americii, asa cum noteaza si vacayholics . Desi in unele tari lucrurile se misca mai incet, asta nu a oprit ca aceste cele mai lungi autostrazi din lume sa existe si sa se construiasca in termen scurt, intrand in folosinta.