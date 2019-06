Se stie cat de important este sa nu treci peste prima masa a zilei. Un mic-dejun consistent nu doar ca te va ajuta sa ai energie pana la pranz, dar metaboslimul tau va functiona mai bine si creierul tau va primi ce are nevoie pentru a fi productiv in timpul zilei. Foarte multe figuri importante din istorie - artisti, politicieni, cercetatori - au inteles importanta acestei gustari. Daca esti curios sa afli cu ce mancaruri isi incepeau ziua Einstein, Victor Hugo sau Jane Austen, Mental Floss a facut o prezentare. O gasesti si tu in galerie: