Cu totii ne aducem aminte de copilarie cu nostalgie. Acest lucru nu inseamna insa ca ne mandrim neaparat cu ipostazele caraghioase in care am fost surprinsi cand eram mai mici.Mai multe vedete au distribuit pe conturile personale de Instagram poze cu ele din perioada copilariei, fara sa mai tina cont de cat de amuzante sau usor ridicole par in acele instantane. Bored Pand a strans cateva dintre astfel de postari si le prezentam si noi mai jos: