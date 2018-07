Astazi se sarbatoresc 100 de ani de la nasterea activistului Nelson Mandela (1918-2013), fost presedinte al Africii timp de cinci ani intre 1994 si 1999, timp in care a devenit cunoscut mai ales pentru calitatile sale de avocat al drepturilor omului. Mandela a fost asociat cu un simbol al protestelor pasnice si al miscarii care a slabit opresiunile rasiste, intr-o Africa divizata.In ciuda faptului ca a fost incarcerat timp de aproape trei decenii, ca urmare a unor actiuni de-ale sale, barbatul a reusit sa schimbe lumea dincolo de gratii si dupa eliberarea din 1990. In 1994 devenea primul presedinte de culoare al Africii de Sud si a facut diverse tranzitii spre mai bine in tara, dar si la nivel international fiind o adevarata forta pentru promovarea umanitatii, a binelui.Liderul revolutionar a schimbat lumea, lasand in urma o mostenire demna. Cateva contributii aduse de Nelson Mandela lumii, asa cum au fost alese de complex.com sunt: