Parintii si copiii formeaza familiile asa cum le stim noi ca fiind definite de societate. Exista femei care simt chemarea materna, la fel de bine cum sunt femei care nu se vad in postura de mame. Exista barbati care isi doresc sa fie tati, dar la fel de bine si barbati care nu stiu cum sa se comporte din aceasta postura. Si cu toate acestea, ca sunt pregatiti sau nu, multi oameni reusesc sa isi intemeieze o familie si sa devina parinti. Doar ca acestia isi dau seama prea tarziu de greselile pe care le fac. O postare facuta pe Reddit , de o femeie care a lucrat la peste 100 de familii ca dadaca in ultimii 15 ani a devenit extrem de discutata. Asta dupa ce femeia a reusit sa isi spuna, obiectiv, greselile observate in cadrul acestora. Brightside le-a strans intr-un loc si ti le prezentam si tie.