Revelionul este seara din an in care toata lumea petrece. Pana la urma, incheierea unui an si inceperea altuia este motiv de retrospectiva, de facut planuri si de gandit lucruri noi care sa aduca satisfactii viitoare.Probabil ca te-ai aflat si tu in situatia de a-ti face promisiuni in seara Anului Nou, dar de foarte putine ori te-ai si tinut de ele. Cateva dintre cele mai comune minciuni pe care oamenii si le fac in seara ajunului Noului An sau chiar in prima zi au fost selectate de MTV si ti le prezentam si tie mai jos. Aceste rezolutii sunt cu atat mai interesante si amuzante, tinand cont ca doar 8% dintre cei care isi fac astfel de liste reusesc sa si le si indeplineasca, nota Forbes in 2015.