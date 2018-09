10+ decizii pe care le-ai putea regreta in 10 ani

Cu siguranta ca de multe ori ti-ai zis “cum ar fi daca?”. Sunt multe decizii care ne influenteaza viata mai mult decat am crede. Mai ales pe termen lung si fara sa ne dam seama ca tocmai am traversat un punct de cotitura in destinul nostru. Pe cat de dramatic suna, pe atat de realist este.



Pana la urma, trebuie sa defilam pentru totdeauna cu fiecare dintre deciziile noastre. Iar pe multe dintre acestea ajungem sa le regretam. Daca nu imediat, peste cativa ani ne vom uita in urma, in trecut si vom avea remuscari privind unele hotarari pe care le-am luat.



Printre cele mai comune decizii regretate de oameni de-a lungul vietii se remarca: