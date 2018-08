10 beneficii de care te poti bucura daca inveti sa canti la un instrument muzical

Sa inveti sa canti la un instrument muzical iti poate aduce mai multe beneficii decat ai crede - mai ales pentru sanatatea fizica si mentala, dar si pentru starea emotionala. Ca stii deja sau ca ai vrea sa iei in considerare sa investesti timp in luarea de lectii de muzica, aceasta activitate iti aduce diverse avantaje. Unele pe care nu trebuie sa le ignori.



Plus ca te provoaca si este esential sa ai o motivatie in fiecare zi. Intregul proces de a invata sa canti la un instrument muzical - alegerea acestuia spune multe despre personalitatea ta - este unul extraordinar. De la primele lectii si pana la rezultatul final, drumul acesta va fi pavat cu beneficii. Prin comparatie, muzica face pentru creierul tau ce face sportul pentru corp.