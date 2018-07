13 jocuri strategice pentru stimularea mintii si a memoriei

Cu toate activitatile de zi cu zi, cu greu mai gasim timp doar pentru noi, momente cand investim in propria persoana. Desigur, poate facem sport sau avem grija cu alimentatia, tinem cont sa ne odihnim cat mai mult sau sa ne hidratam. Dar ce facem cu mintea care mai are nevoie uneori de andrenamente pentru a functiona cat mai bine? Stimularea creativitatii si a creierului este o parte esentiala din randamentul zilnic si in mentinerea in forma, mai ales cand acesta este suprasolicitat.



Pentru ca uneori avem nevoie si de relaxare psihica exista destule solutii la indemana care sa ne ajute sa iti antrenezi mintea sau dezvolti inteligenta, ca sa faci mai usor stresului si oboselii. Exista multe jocuri strategice care iti solicita creierul pentru a spori capacitatea de atentie, puterea de memorie sau pentru stimularea atentiei si perceptiei. Cateva astfel de jocuri distractive care antreneaza mintea sunt: