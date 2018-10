10 cele mai populare jocuri de societate pe care sa le incerci cu familia sau cu prietenii

Atunci cand vine vorba despre distractii alaturi de familie si de prieteni se gasesc diverse activitati demne de luat in seama. In vocabularul autohton a intrat de curand o sintagma care rezuma o astfel de propunere - board games. Asta inseamna jocuri de societate, unele care au inlocuit jocurile clasice care in urma cu cativa ani intregeau un weekend - sah, rummy, tabinet, table, scrabble. In prezent, mai multe jocuri de societate au devenit extrem de populare si sunt la mare cautare, atat in randul copiilor, cat si al adultilor. Asta in primul rand pentru ca sunt facute astfel incat sa solicite imaginatia si gandirea logica.



Ca vine vorba despre petreceri, reuniuni la cineva acasa, calatorii sau vacante, jocurile de societate au devenit tot mai prezente la diverse intruniri. Fiecare dintre acestea au o anumita tehnica pentru a putea castiga, dar ramane in comun ideea de distractie. Mai impart si ideea de pasiune, astfel ca foarte multe persoane investesc considerabil financiar in acest hobby.



Board games-urile sunt anual reinnoite cu diverse variante, astfel ca daca ai o slabiciune pentru acest domeniu, ai face orice pentru a avea in colectie ultima versiune. Ceea ce se traduce in castiguri generoase pentru cei care au ales sa investeasca in piata de jocuri de societate.



Exista si variante de jocuri exclusive pentru cupluri sau doar pentru copii, dar cele mai cautate sunt jocurile de societate care se pot juca cu toti cei prezent undeva - fara restrictii de varsta. De curand si diverse localuri au inceput sa puna la dispozitia clientilor optiuni de board games - contracost sau gratuit. O tendinta pentru interesul crescut a acestei categorii se vede si in varietatea de astfel de jocuri disponibile la vanzare - in online sau offline.



Concret, jocurile de societate sunt jocuri de masa care implica abilitati strategice sau ideea de noroc, unele combinand si creativitatea cu imaginatia. Cateva dintre cele mai populare jocuri board gasesti in prezentarea de mai jos - sunt perfecte pentru o distractie alaturi de prieteni.