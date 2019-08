Cand vine vorba despre fotografii, tuturor ne place sa facem poze pentru a marca momente speciale din viata noastra. Ca este vorba despre un eveniment deosebit, despre un moment pe care il vom pretui, despre ceva care ne incanta. Cu siguranta ca daca ai un animal in familia ta, ai zeci de poze cu el in telefonul tau. BritghSide a strans cateva astfel de instantanee cu animale surprinse in ipostaze caraghioase. Doar ca, pe cat de amuzante sunt, pe atat de profesionale par. Mai ca ai crede ca aceste animalute au exersat mult moaca si atitudinea pe care sa le adopte in aceste fotografii.