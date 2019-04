Parte din bucuriile de Paste sunt date de momentele petrecute in familie, de schimbul de amintiri. Cu siguranta ca ai strans in telefon cateva ipostaze care te distreaza. Iar daca in rolul principal este vreun animal, atunci lucrurile chiar vor amuza. Buzzfeed a strans intr-un singur loc cateva fotografii cu unele dintre cele mai simpatice animale surprinse in perioada Pastelui, care au reusit sa fie cat mai caraghioase.