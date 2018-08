10+ reactii amuzante ale cainilor prinsi in fapt si care se simt vinovati / VIDEO

Ca exista diferente intre cum reactioneaza animalele atunci cand gresesc, stim deja. Daca pisicile sunt complet indiferente la mustrarile pe care le primesc, ba chiar repeta isprava de fiecare data cand au ocazia, lucrurile stau diferit pentru caini.



Foarte multe inregistrari au devenit virale, atunci cand acestia au fost surprinsi cand se simt extrem de vinovati in fata celor care au gresit. Si nu contenesc in a-si cere iertare, asa cum se pricep mai bine. Insa, de departe, cele mai amuzante reactii sunt cele cand cainii adopta o figura vinovata si practic se acuza singuri.



Cateva dintre cele mai caraghioase ipostaze cu caini gasesti in galeria de mai jos: