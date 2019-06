Industria din spatele productiei de filme este una tot mai profitabila. Oamenii descopera bucuria de a ajunge la cinema si se fac tot mai multe francize cu personaje de care fanii se ataseaza de-a lungul anilor.Acelasi lucru se intampla si cu serialele care sunt urmarite din fata micului ecran. Intr-o perioada cand se fac din ce in ce mai multe show-uri, devine dificil sa le gasesti pe acelea care chiar merita. Iar productiile TV sunt cu atat mai populare, cu cat au personaje scrise si interpretate impecabil.Asa se face ca spectatorii ajung sa se ataseze de un anumit titlu tocmai pentru ca "investesc" in a urmari dezvoltarea unui protagonist. Plecand de la o idee Bright Side , iata cateva schimbari radicale de infatisare ale actorilor care au aparut in diverse seriale. Concret - cum aratau in primul sezonul vs. cum aratau in ultimul.