Sarbatorile de Paste reprezinta un eveniment important in viata crestinilor. Cu traditii variate pe glob, fiecare alege sa creada si sa interpreteze faptele din biblie asa cum crede de cuviinta. Foarte multe filme au incercat sa puna in scena faptele descrise, astfel ca diverse drame biblice au ecranizat viata lui Iisus Hristos. Daca anul trecut remarcam cele mai importante portretizari ale Mantuitorului , facute in filme, anul acesta am selectat cele mai profunde portretizari ale Fecioarei Maria.