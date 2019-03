Filmele Marvel au depasit de putin timp pragul de douazeci de titluri in portofoliu si aceasta franciza nu da semne sa oboseasca. O adevarata industrie, seria de filme Marvel a generat profituri uriase pentru casa de productie Disney, toate productiile avand la baza personaje din benzile desenate cu acelasi nume, create de regretatul Stan Lee . Acesta a murit anul trecut, lasand in urma o mostenire generoasa si multe aparitii cameo pentru fani.Intreaga poveste cinematografica Marvel, care are deja un deceniu de istorie, a inceput in 2008 cand nimeni nu paria pe filmele cu supereroi. Cert este ca producatorul tuturor peliculelor, Kevin Feige, a avut incredere in viziunea sa si a tras lozul castigator. Pe langa castigurile record inregistrate cu fiecare premiera, filmele Marvel au castigat o masa uriasa de fani, una devotata, care fidelizeaza orice lansare prin discutii care mai de care mai interesante.Daca inca nu ai vazut seria de filme Marvel, cred ca ar trebui sa o faci. Pentru ca nu este vorba doar despre o aglomerare de personaje care au puteri si care salveaza mereu Planeta. Se face o dezvoltare fantastica a acestora, fie in filmele dedicate lor, fie in cele in care sunt aduse alaturi de altele.Printre actorii care si-au adus contributia la portretizarea protagonistilor din filmele Marvel se numara Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Chris Pratt, Jeremy Renner, Tom Hiddleston sau Paul Rudd, acestia recastigandu-si popularitatea. Acestora li s-au alaturat si nume din garda veche - Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Annette Bening, Robert Redford sau Anthony Hopkins, Glenn Close.Revenind - daca ai vrea sa vezi fillmele Marvel si nu stii de unde sa incepi, ti-am facut o lista recapitulativa, in care le-am aranjat pe toate in ordinea in care ar trebui sa le vizionezi. Iti va fi mai usor sa urmaresti firul narativ si sa faci legaturile intre povesti. Plus ca, ar fi pacat sa nu te bucuri de modul in care s-a gandit si construit intregul univers cinematografic.