Serialele SF reprezinta o ramura foarte cautata in randul celor pasionati de facut maraton si care vor sa evadeze in lumi necunoscute sau explorand universuri de neatins. Pentru ca, pana la urma, despre asta este vorba in productiile SF - imaginatia dusa la extrem. De altfel, una bazata pe concepte unde tehnologia, explorarile spatiale, viata extraterestra, contactul cu alte civilizatii si calatoriile in timp ar fi directii principale.



In mod normal, astfel de scenarii exploreaza inovatiile si consecintele stiintifice ale unor actiuni, multe show-uri revolutionand genul prin modul in care au fost gandite.



Din fericire, serialele SF acopera mai multe zone, pentru ca acestea implica si momente de drama, cat si tensiune de thriller.



Pentru lista de mai jos, am ales sa excludem serialele cu supereroi, pentru ca aceste reprezinta o categorie speciala, iar desi sunt SF credem ca ar trebui sa aiba un articol special dedicat. Plus ca, in mare, acestea se recomanda mai ales publicului tanar pentru ca au ca sursa benzi desenate sau romane grafice.



Ne-am orientat in aceasta selectie de seriale SF spre titluri care au fost apreciate atat in randul audientei, cat si de critici, primind laude pentru povestea cat mai promitatoare. Multe dintre acestea au fost adaptate si au inclus dileme, dezbateri si evenimente moderne, ceea ce le face cu atat mai usor de urmarit. Si cu toate acestea, nu toate sunt create egal, asa ca s-ar putea ca ceea ce pare foarte bun sa dezamageasca, sau invers - ceea ce nu atrage la prima vedere sa devina un hit. Asta pentru ca multe alegeri sunt subiective si serialele, mai ales cele SF, au impact diferit asupra fiecaruia. Mai ales, pentru ca fiecare cautam altceva la ele - de la mister, pana la actiune. Multe dintre aceste productii evolueaza diferit de-a lungul sezoanelor, ceea ce schimba cumva datele.



In principiu, serialele SF sunt un pretext pentru spectacole vizuale. Motiv pentru care se investeste foarte mult in efectele speciale, aceste productii ajungand sa aiba un buget considerabil, in comparatie cu perioada de inceput a acestui gen.



Asadar, fara alte completari, gasiti mai jos o selectie a catorva dintre cele mai recente si bune seriale SF carora credem ca trebuie sa le dati o sansa.





