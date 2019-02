Seriale noi 2019. Atunci cand vine vorba despre serialele care vor aparea in acest an, lista de discutii este una destul de complexa, mai ales ca sunt atat de multe serii promitatoare. Asta pentru ca exista propuneri variate din partea televiziunilor si sunt mai multe proiecte care ar putea deveni hituri pe micul ecran. Ca este vorba despre drame, comedii sau thrillere, exista cu siguranta ceva care sa placa oricui.Daca anul trecut a fost unul satisfacator , cu multe tiluri care au trecut testul publicului si au primit deja propuneri pentru viitoare sezoane, lucrurile se anunta la fel de bune si pentru anul acesta. Plus ca si diversele premii oferite sunt o confirmare a reusitelor impuse de aceste show-uri.Din categoria seriale noi 2019, am incercat sa includem serii cat mai variate ca gen (am omis miniseriile ). Un lucru este clar: se anunta a fi niste continuari de sezoane extrem de importante si pentru alte seriale asteptate de foarte multi fani, deja incepute.Cu siguranta ca in lista noastra de seriale noi 2019 va fi imposibil sa cuprindem tot, insa speram sa venim in ajutorul cinefililor cu propunerile noastre de mai jos.Ca o noutate care merita mentionata - Disney isi va lansa propria platforma, urmand sa includa acolo show-uri originale, devenind o concurenta majora pentru serviciul de streaming Netflix, care avea multe productii Marvel de succes, anulate rand pe rand. Insa, indiferent de unde vor fi difuzate, conteaza ca aceasta sa fie realizate bine, sa aiba o distributie capabila si cel mai important un subiect care sa cucereasca pentru a face un binging asa cum trebuie - pe nerasuflate.