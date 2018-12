10+ filme pe care sa le urmaresti de Craciun cu intreaga familie

Craciunul se petrece in familie. Sau cel putin asa ar trebui: sa luati masa impreuna, sa radeti impreuna, sa rememorati amintiri dragi din vremuri uitate si sa ciocniti un pahar de vin dupa ce ati gustat mancaruri traditionale.



In programul ideal de seara ar putea sa se strecoare un film de sarbatori care sa completeze frumos sezonul de iarna. Daca nu stiti la ce sa va uitati impreuna, am selectat pentru voi cateva dintre cele mai interesante si frumoase filme de Craciun pentru intreaga familie - la care se pot uita atat adultii, cat si copiii.