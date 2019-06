Leonardo da Vinci a trait intre aprilie 1452 si mai 1519, ramanand una dintre cele mai interesante si marcante figuri ale perioadei sale. Reprezentant al Renasterii italiene, acesta a activat pe mai multe domenii, fiind considerat cel mai de seama geniu din istorie. Uneori controversat si vesnic curios, inventiv si cu multa imaginatie, a inovat domenii variate. Cu o mostenire remarcabila lasata lumii, acesta continua sa fascineze prin metodele de studiu si abordari. The Fact Life a strans cateva dintre cele mai interesante curiozitati construite in jurul sau, multe dintre ele putand fi considerate cu usurinta mituri. Poti citi in prezentare cateva fapte despre Leonardo da Vinci.