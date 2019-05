Telefoanele mobile au devenit o extensie a existentei noastre si nu prea mai concepem sa mergem undeva fara sa avem acces la ele. Din nefericire, aceasta dependenta nu are doar beneficii pentru noi, pentru ca indirect ne-a indepartat unii de altii si ne-a izolat cumva. Listverse exemplifica situatia cu mai multe detalii, mai exact modurile in care un smartphone a reusit sa ne schimbe viata in mod negativ. Gasesti aceste exemple in galeria de prezentare.