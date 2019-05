Deodorantele nu sunt doar un moft in prezentul nostru, ci mai degraba o solutie obligatorie pentru ingrijire. Intr-o era cand totul este simplu, la indemana si usor, ai crede ca nimic nu poate impiedica o igiena corporala. Si totusi, exista persoane care inca nu au acces la multe dintre produsele de uz general. In trecut, oamenii au gasit metode dintre cele mai inovatoare pentru a acoperi mirosurile neplacute si pentru a masca izul de transpiratie. Cateva astfel de tehnici gasesti in selectia facuta de Mentalfloss