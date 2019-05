Exorcizarea este o practica religioasa prin care se alunga demonii sau alte entitati spirituale dintr-o persoana presupus posedata. Ca se crede sau nu in acest ritual, astfel de practici se fac des in lume, in diverse zone si in cadrul unor religii si credinte variate. Entitatea este provocata sa faca un juramant sau pur si simplu i se cere sa plece invocandu-se o putere superioara. List25 a strans cateva curiozitati despre exorcizare, care este mai veche decat ai crede, si ti le prezentam si tie.