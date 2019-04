Pastele este o sarbatoare importanta care marcheaza credinta popoarelor in Invierea lui Iisus Hristos. Ca fiecare tara alege sa faca asta diferit - aici niste exemple concrete - conteaza prea putin. Omenirea este adusa impreuna de acest eveniment mentionat in Noul Testament din biblie, care ar fi avut loc la trei zile de la crucificarea Mantuitorului de catre romani. Motiv pentru care crestinii inteleg importanta religioasa a acestui moment.In prezentare gasiti cateva curiozitati despre Paste, asocieri in numere si cifre despre aceasta sarbatoare.