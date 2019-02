Civilizatii care au disparut intr-o clipita - exista mai multe asezari umane despre care se stiu prea putine lucruri din istorie, desi s-au facut diverse cercetari de-a lungul timpului. Majoritatea datelor despre aceste popoare sunt invaluite in mister, iar unele disparitii par sa fi fost fara vreun motiv. Cu diverse teorii construite in jurul lor, aceste culturi antice au in comun faptul ca nu s-a aflat niciodata ce s-a intamplat cu ele. De la orase intregi, pana la zone evaporate fara nicio urma, iata cateva exemple de civilizatii de a caror soarta nu s-a aflat nimic, asa cum au fost selectate de List Verse