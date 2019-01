Exista mai multe animale de companie pe care oamenii le aleg sa le fie alaturi - caini, pisici, hamsteri si papagali - multe fiind cele mai comune optiuni. Insa pe cat de populare sunt unele variante, altele sunt complet interzise, dar totusi lumea continua sa le cumpere. Strangelist a facut un TOP 10 al animalelor interzise si care totusi ajung sa fie detinute de oameni. In principiu este ilegala detinerea lor pentru ca unele sunt specii amenintate cu disparitia. Dar si pentru ca au nevoie de anumite conditii de reproducere sau pentru ca sunt puse in fata mai multor boli decat daca ar fi libere, in salbaticie.