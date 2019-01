Societatea s-a cladit pe legi, pe reguli. Ideea de incarcerare, de pedepsire a celor care au gresit si au incalcat regulile, reprezinta una dintre pietrele de temelie ale comunitatilor.Ai crede ca daca sunt la inchisoare, puscariasii nu se bucura de privilegii speciale, dar exista mai multe exemple unde cei inchisi au reusit sa “pacaleasca” sistemul si sa primeasca tratament preferintial. Listverse a strans cateva astfel de exemple - vedeti in galerie zece cele mai nebunesti drepturi de care unii criminali in serie s-au bucurat, desi erau in inchisoare.