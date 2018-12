In fiecare zona din lume, Craciunul se sarbatoreste diferit. Ceea ce inseamna ca si traditiile sau meniurile de sarbatori sunt variate. Exista, insa, mai multe retete care s-au remarcat din multele mancaruri care se consuma in preajma acestui eveniment.Cateva dintre cele mai bizare si neobisnuite astfel de produse au fost selectate de Mashable - multe fac obiectul unor preparate unice, care se integreaza perfect in cultura locala a Craciunului.