Medicina ofera acum tratament pentru multe dintre afectiunile despre care se credea, in trecut, ca sunt incurabile. Doar ca aceste solutii au fost, in multe cazuri, rezultatul unor experimente care uneori s-au soldat cu afectiuni cumplite pentru subiectii testelor.Este adevarat ca omenirea se baza candva doar pe leacuri babesti, dar in prezent evolutia medicinei are raspuns la aproape orice. Chiar si cu pretul unor efecte adverse ciudate si devastatoare pe care unele medicamente le-au avut asupra corpului uman, in goana de a gasi tratament.Gasiti in galeria de mai jos (selectata de Listverse din lucrarea "Grollman and Slaughter’s 12th revision of Cushny’s Pharmacology and Therapeutics"), cateva astfel de exemple, cu mentiunea ca in trecut nu erau reglementari la fel de stricte, lucru care a contribuit la astfel de incidente.