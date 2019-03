Ziua Internationala a Poeziei se sarbatoreste pe 21 martie, fiind un eveniment declarat de UNESCO inca din 1999. A fost o metoda pentru a se recunoaste oamenii de litere, poetii si scriitorii din lume. Totodata, s-a dorit astfel incurajarea si sustinerea creatiilor lirice.



Poeziile sunt o forma de arta care confera cuvintelor un sens mai profund si emotionant. Cu siguranta ca poeziile si creatorii lor au multe secrete bine pastrate bine in istorie - noi am selectat cateva dintre acestea si le gasesti in prezentarea din galerie.



