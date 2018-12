Platforma YouTube este una dintre cele mai accesate dintre cele disponibile in mediul online. O parte care contribuie interactiv la distractia de pe internet. Cu milioane de canale care distribuie constant continut si abonati care ii urmaresc la fel de fidel, multe clipuri postate aduna uimitor de multe vizualizari.Multe dintre acestea sunt absurde si copilaresti, dar conteaza prea putin. Pentru ca aduna sute de milioane de urmariri - pentru 2018 s-a facut o lista a acelor clipuri care intra in lista cu cele care au inregistrat numar de vizionari recordari. La final de an gasesti in prezentarea facuta de Thrilist TOP 10 cele mai urmarite clipuri de pe platforma YouTube* - multe dintre ele te vor surprinde pentru cat de inutile pot parea.*conform datelor de analytics din serviciul Tubular oferit de YouTube.