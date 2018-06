Atunci cand pleci intr-o calatorie, ai grija sa faci un itinerar si sa te tii de el pentru a bifa cat mai multe puncte turistice. Pana la urma sansele sa revii in orasul strain in care ti-ai planificat vacanta sunt destul de mici. Si de asta este important sa experimentezi cat mai mult din ce are de oferit locatia aleasa. De la impactul privind grandoarea edificiilor si pana la frumusetea arhitecturala, multe dintre cele mai cunoscute obiective au in spate si o poveste interesanta. Asa se face ca au si cateva secrete bine ascunse, cum bine noteaza listverse.com Aceste camere sunt construite in atractiile istorice, fara ca toti turistii sa stie despre ele. Asa se face ca multe dintre acestea au spatii ascunse pe care ar fi pacat sa le ratezi.