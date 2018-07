In prezent, sa stii cat este ora, este destul de simplu si o garantie. Avem ceasuri care masoara timpul pentru noi, avem un sistem bine pus la punct de masurat. Avem ceasuri de mana, smartwatch-uri, ceasuri de perete, telefoane, calculatoare, blu-ray si alte dispozitive automate. Dar lucrurile nu au fost asa dintotdeauna, pentru ca in trecut lumea se folosea de cele mai rudimentare metode de a tine evidenta timpului. Cateva astfel de exemple erau pe cat de arhaice, pe atat de sigure, multe bazate pe inteligenta si creativitatea stramosilor. Cum se masura timpul inainte de a avea ceas? Gasesti mai jos diverse concepte, cu vechime din antichitate via mentalfloss