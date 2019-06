Filmele apocaliptice reprezinta o ramura extrem de ofertanta pentru producatorii de filme. Iar fascinatia audientei pentru acest subgen ramane una dintre cele mai atipice.Astfel de pelicule se folosesc de ideea ca Pamantul este distrus si ca omenirea incearca cu resurse limitate sa supravietuiasca. Asta seamana aproape la fel de mult cu slabiciunea de a vizita locuri abandonate (vezi aici 10 imagini impresionante cu locuri abandonate din toata lumea ).Ca este vorba despre o stare de neputinta, despre peisaje dezolante, despre personaje care redefinesc supravietuirea, filmele apocaliptice sperie uneori prin modul in care aleg sa “sfarseasca” lumea. O fac prin scenarii dintre cele mai infricosatoare - se pot gandi motive din zona SF (invazii extraterestre, cataclisme, inteligenta artificiala) sau unele de ordin medical (pandemii, epidemii) sau detalii mai putin optimiste (infertilitate, suprapopulare).Filmele apocaliptice vor avea mereu in comun ideea de sfarsit al lumii si despre cum civilizatia continua sa se adapteze in conditii vitrege.Noi am ales sa ne axam pe cele mai recente astfel de viziuni si ne-am orientat in recomandarile de lansari recente. Multe dintre ele sunt aventuri, iar altele mostre emotionante de momente dramatice. Asta pentru ca, desigur, multe dintre evenimentele prezentate in filmele apocaliptice mizeaza pe dezumanizarea supravietuitorilor. Dar si pe ceea ce sunt dispusi sa faca si sa sacrifice pentru a ramane in viata sau pentru a proteja ce au drag. Modul in care protagonistii se adapteaza la schimbari este de multe ori naucitor. Plus ca atmosfera construita joaca in filmele apocaliptice joaca un rol important in schitarea acestui univers descurajant.Ar trebui de notat ca si televiziunile investesc tot mai mult in astfel de productii si ca poti avea cateva surprize interesante pe aceasta zona (vezi aici Seriale SF: 10+ productii spectaculoase de televiziune pe care trebuie sa le vezi ).