Exista destul de multe momente in viata cand pielea decide sa se "intoarca" impotriva noastra. Cosurile sau micile imperfectiuni ale pielii isi fac aparitia in cele mai nepotrivite momente, lucru ce devine frustrant si iti ruineaza complet buna dispozitie. Totusi, nu trebuie sa faci din asta o tragedie, mai ales ca problema se poate trata. Inainte de a incepe sa faci un tratament, ar trebui sa afli si cauzele de la care apar cosurile (sunt situatii in care de vina este alimentatia, stilul de viata, lipsa somnului si situatii in care totul este pus pe seama hormonilor) si mai apoi sa actionezi. Dar, daca nu ai avut timp sa ajungi la dermatolog si vrei neaparat sa scapi de cosurile inestetice, poti la apela la machiaj. De mentionat insa ca el nu trateaza problema, ci doar o acopera, asa ca nu amana prea mult un consult de specialitate. (Sursa: pouted.com