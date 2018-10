Sucul de morcovi este cea mai importanta sursa de vitamina A si in special de provitamina A (binecunoscutul beta caroten, cu efecte pentru vedere si piele). Consumat simplu sau in combinatie cu alte legume sau fructe, sucul de morcovi poate fi un adevarat elixir al sanatatii. Astfel ca, in continuare va vom prezenta cateva beneficii uimitoare pe care le are consumul de suc de morcovi, mentionate si pe prevention.com