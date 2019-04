Una dintre activitatile preferate ale turistilor care ajung in Grecia este sa mearga calare pe un magar, care ii urca scarile spre orasul Fira. Autoritatile si diversi activisti trag un semnal de alarma asupra acestui fapt si vor sa interzica celor supraponderali sa mai practice asta, scrie USA Today

Magarii au ramas un mijloc de transport comun pentru cei care ajung in insula Santorini din Grecia, in sezonul turistic, multi vazand in asta o sursa de amuzament.

Se pare, insa, ca acest lucru ar urma sa se schimbe. Cel putin pentru persoanele supraponderale. Dupa ce magarii au inceput sa sufere de probleme ale coloanei, sa faca bataturi de la sa sau sa sufere de epuizare, primarul orasului, Nikos Zorzos, a inceput o campanie de informare.

Animalele fac uneori 4-5 calatorii zilnic, pentru a transporta vizitatorii, uneori la temperaturi de peste 30 de grade. Prin intermediul noii campanii se incearca descurajarea acestei practici. Inca de anul trecut ministrul pentru dezvoltare rurala din Grecia a interzis ca animalele sa care o greutate mai mare de 100 de kilograme sau care sa depaseasca o cincime din greutatea lor.