Daca ti-ai dorit mereu sa ai o vacanta lunga, dar una gratuita, acum ai ocazia, noteaza news.com.

Initiativa vine ca o incercare de a resuscita turismul local. Acesta presupune sa se gaseasca patru persoane care sa se mute, timp de patru luni in aceasta vara, in Grottole. Acestia vor trai alaturi de cei 300 de locuitori ai satului.

Timp de o luna vor participa la un trainig, urmand ca apoi sa devina parte integrata din viata comunitatii italiene. Vor locui in case traditionale si vor lua parte la toate activitatile locale - olarit, recoltare miere de albine, productie ulei de masline, preparare paste, culegere fructe si legume. In plus, vor fi gazde pentru turistii care vor ajunge aici, iar toate veniturile castigate se vor investi in sat.

Orasul Grottole este construit in munti, situat la 220 de km de estul Nepalului. In prezent mai are doar 300 de locuitori in centrul istoric si peste 600 de persoane impartite prin locuinte abandonate.

"Sa vii in Grottole dintr-un oras mare va fi ocazia perfecta sa descoperi un oras antic plin de paduri si pajisti. Ii incurajam pe oameni sa lase totul in urma si sa ia contact cu modul nostru de a trai. Vor experimenta o noua dimensiune", spune un localnic.

Un altul a completat: "Nu exista trafic, nu este haos, poluare, dar avem mancare buna si mai presus de toate oameni primitori. Strainii vor aduce o noua energie satului nostru si trebuie sa fie dispusi sa impartaseasca povestile lor cu noi. Suntem foarte buni ascultatori."

Candidatii care vor sa aplice trebuie sa aiba peste 18 ani, sa fie dispusi sa se mute la sat din iunie pana in august 2019, sa poata vorbi engleza la nivel conversational si sa se angajeze ca vor contribui la viata satului.