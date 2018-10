La actiune au participat guvernele tarilor Canada, China, Danemarca, Islanda, Japonia, Norvegia, Rusia, Corea si America. In plus, Uniunea Europeana se angajeaza sa previna comertul cu pesti. Decizia vine ca raspuns la probleme ca incalzirea globala, intr-o incercare de a proteja zona.

Negocierile pentru acord au durat doi ani si au fost gandite dupa ce ghetarii din zona polara au inceput sa se topeasca si sa faca accesibila zona pentru vasele de pescuit, noteaza Positive News.

Acordul a fost semnat pe 3 octombrie in Ilulissat, Groenlanda.

Mai multi cercetatori au confirmat ca in octombrie 2018 zona a atins cel mai scazut nivel inregistrat, lasand suprafete uriase descoperite de gheata.

In prezent in aceasta zona nu se pescuieste, dar se doreste luarea unor masuri de precautie pentru ca se preconizeaza ca in viitor sa devina una comerciala, tinandu-se cont de schimbarile climatice si incalzirea globlala care va duce la retragerea bancurilor de pesti mai spre nord.

Acordul a fost semnat pentru o perioada de 16 ani si se doreste reinoirea automata a acestuia odata la cinci ani, pana cand obiectivele vor fi stabilite concret si infrastructura va fi pusa la punct.