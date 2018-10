Plaja facuta celebra in filmul cu DiCaprio se inchide pe termen nedefinit

In urma cu 18 ani Leonardo di Caprio aparea intr-un thriller, "The Beach", filmat in mare parte pe superba plaja Ko Phi Phi Leh din Thailanda. Atunci a debutat exodul de turisti catre aceasta destinatie, crescand tot mai mult de la an la an, astfel ca in prezent aceasta plaja si-a epuizat resursele naturale. Pentru a preveni un dezastru natural, autoritatile au decis sa o inchida pe termen nedefinit pana cand isi va reveni de la prejudiciile cauzate de milioane de vizitatori.