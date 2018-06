Christine Quinn a tinut neaparat ca bunica ei in varsta de 89 de ani sa ii fie alaturi in cea mai frumoasa zi din viata, dar nu oricum, ci in calitate de domnisoara de onoare. Batrana a fost extrem de surprinsa de propunere, dar a acceptat fara sa ezite, marturisind ulterior ca a fost pur si simplu fericita.

Nana Betty, cum este alintata de nepoata, a participat si la petrecerea burlacitelor si a spus ca s-a simtit tanara. In ziua nuntii, batrana a ras mereu, a facut comentarii amuzante si i-a oferit sfaturi intelepte miresei, dar nu inainte de a se elibera de energie pe ringul de dans.

Pana si fotograful de la receptie a vrut sa faca unele completari, complimentand-o pe bunica: "Nana Betty - ai 89 de ani, dar arati de milioane in rochia de domnisoara de onoare. Iti vedem zambetul si nu putem sa nu raspundem la fel. Faci milioane de oameni sa zambeasca, fie si pentru un minut".