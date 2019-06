Cantaretul Justin Bieber l-a provocat pe actorul Tom Cruise, cunoscut pentru faptul ca isi face singur cascadoriile in filmele de actiune, sa il infrunte in cadrul UFC.



Ultimate Fighting Championship este cea mai mare competitie de arte martiale mixte din lume, in cadrul careia ajung cei mai multi dintre luptatorii de top din sport.

Cantaretul Justin Bieber, in varsta de 25 de ani, a lansat provocarea pe Twitter, in acest weekend. Tot in respectiva postare, el a cerut ca presedintele actual UFC, Dana White, sa fie gazda evenimentului, titreaza Daily Mail.

"Vreau sa il provoc pe Tom Cruise sa lupte in ring. Tom, daca nu accepti aceasta confruntare, inseamna ca esti speriat si nu o sa poti trai cu vina. Cine este dornic sa arbitreze lupta?", a scris Bieber, pe Twitter.

Dana White inca nu a raspuns, dar un campion in acest domeniu, irlandezul Colin McGregor, s-a oferit sa gazduiasca meciul.

Acesta a distribuit postarea, la care a adaugat: "Daca Tom este suficient de barbat sa accepte aceasta provocare, McGregor Sports and Entertainment va prezenta competitia. Cruise are curajul sa lupte, asa cum o face in filme? Ramaneti aproape ca sa aflati!"

Tom Cruise are avantaj in fata vedetei pop prin faptul ca este extrem de bine antrenat in activitati sportive, acesta acceptand sa faca unele dintre cele mai periculoase cascadorii din filmele sale. Un avantaj al cantaretului in fata vedetei de la Hollywood ar fi faptul ca este mai inalt.

Inca nu se cunosc motivele acestei provocari, mai ales ca, aparent, cei doi nu s-ar fi intalnit vreodata.