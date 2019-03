Actorul Nicolas Cage a depus cererea pentru divort, la doua patru zile de la nunta cu cea de-a patra sotie, Erika Koike, cu care se casatorise in Las Vegas, scrie People

Actorul american in varsta de 55 de ani s-a casatorit cu Erika Koike pe 23 martie in Las Vegas. La doar patru zile de la casatorie, acesta a depus actele pentru divort, conform unor inregistrari la judecatorie, obtinute de aceeasi sursa.

Koike este artist cosmetician, cei doi tinandu-si relatia discreta, departe de atentia media. De cele mai multe ori au fost zariti impreuna, in vacante, in Puerto Rico sau in Los Angeles.

Actorul nu a oferit nicio declaratie in acest sens, pana acum. Nicolas Cage a mai fost casatorit de trei ori pana acum, cu Patricia Arquette (1995-2001), cu Lisa Marie Presley (august-noiembrie 2002) si cu Alice Kim (2004-2006). Are doi copiii din cele trei casnicii.

Nicolas Cage are aparitii in 98 de filme, avand un portofoliu de 45 de premii si 67 de nominalizari, castigand inclusiv un Oscar pentru rolul principal din Leaving Las Vegas, din 1996.