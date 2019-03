Johnny Depp ar fi adus ca dovezi in cazul procesului de defaimare impotriva actritei Amber Heard, 87 de videoclipuri care ii sustin cele spuse. Depp si-a dat fosta sotie in judecata, dupa ce aceasta ar fi facut diverse declaratii prin care sustinea ca a fost abuzata de acesta.

Actorul schimba directia cazului si spune ca el este cel abuzat de Heard. Aparent, in inregistrari, ar fi si un clip in care se observa cum arunca cu o sticla de vodka spre el. Reprezentantii starului au spus ca atunci actorul ar fi avut nevoie de interventie chirurgicala, pentru ca sticla i-ar fi spulberat oasele de la degetul mijlociu al mainii drepte. Avocatul lui spune ca acuzatiile facute de fosta sa sotie sunt parte dintr-o inselaciune complexa.

Johnny Depp si Amber Heard s-au cunoscut in timpul filmarilor pentru drama "The Rum Diary", in 2011 si s-au casatorit in 2015. Divortau in mai 2016, relatia lor intrand in atentia publicului dupa ce actrita a depus plangeri pentru violenta domestica. Depp a respins acuzatiile, iar ulterior cazul s-a inchis in afara instantei, Amber primind 7 milioane de dolari pe care i-ar fi donat in acte de caritate. Atunci, amandoi semnau acte prin care se angajau sa nu mai discute despre cazul acesta sau relatia lor in public.

Actorul solicita acum 50 de milioane de dolari despagubire, spunand ca ea s-ar fi folosit de miscarea #metoo pentru a creste in cariera.