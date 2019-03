David Beckham a fost recompensat pentru contributia avuta in dezvoltarea campionatului american de fotbal cu o statuie. Invitat sa ia parte in avans la dezvelirea acesteia, internationalul englez a fost subiectul unei farse coordonate de James Corden si a vazut o statuie ingrozitoare ca realizare.









Fostul mijlocas David Bekham, in varsta de 43 de ani, a fost subiectul unei farse chiar inainte de inagurarea unei statui dedicate lui. Aceasta ar urma sa fie plasata in fata stadionului echipei Los Angeles Galaxy, pentru care a evoluat la final de cariera.

James Corden, moderatorul emisiunii de divertisment "The Late Late Show", a gandit o gluma. Acesta a facut in asa fel incat ca fotbalistul sa asiste la dezvelirea unei statui false, una care nu seamana deloc cu vedeta. Corden a adus pentru pacaleala inclusiv un individ care sa se dea drept fan al fotbalistului si sa ii spuna Dave (lucru care nu ii place), dar si sa ii greseasca intentionat numele echipei, spre disperarea starului.

Daca initial acesta a incercat sa para cat mai calm, ulterior si-a aratat dezamagirea, noteaza Bored Panda.

"Asta nu sunt eu, nu arata ca mine. Singurul lucru bun la ea este parul. Nu puteti pune asa ceva in fata stadionului. Vor veni la inaugurare si parintii mei din Londra, sotia mea. Uitati-va cat de mari sunt ochii. Pentru mine este ceva important si cred ca si pentru cei de la club. Norocul meu este ca nu vin copiii, pentru ca daca o vad, vor incepe sa planga. In niciun caz nu poate ajunge in fata stadionului, este rusinos", a spus David Beckham.