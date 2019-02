Actrita Selma Blair a oferit primul sau interviu de dupa diagnosticarea cu scleroza multipla. In varsta de 46 de ani, vedeta a aparut public la petrecerea Vanity Fair care are loc anul odata cu gala premiilor Oscar.

Selma Blair, cunoscuta pentru rolurile din filmele "Hellboy", "Cruel Intentions" sau serialele "Anger Management", "Kath & Kim", a fost diagnosticata in august 2018 cu scleroza multipla. Dupa acest eveniment, ea a evitat aparitiile publice. De curand a putut fi zarita pe covorul rosu de la gala Oscar 2019, unde a avut un baston rosu care a ajutat-o sa mearga.

Primul interviu in care a povestit despre drama prin care a trecut a fost acordat publicatiei ABC News, noteaza Digi 24.

Actrita a spus: "Sunt foarte bine. Sunt foarte fericita ca stau de vorba cu voi si ca pot sa arat cum este sa suferi de o forma agresiva de scleroza multipla. Dupa cum observi, nu pot sa vorbesc foarte bine, asta pentru ca acum am disfonie spasmodica." Aceasta a mai spus ca primele simptome le-a simtit inca din 2011, dar medicii au ignorat semnele.

Atunci cand a aflat ce afectiune are, Selma Blair a izbucnit in plans, insa nu de teama, ci pentru ca s-a simtit usurata sa stie, in sfarsit, ce boala are, dupa ce ani la rand s-a confruntat cu diverse simptome pe care nu le putea explica.

Scleroza multipla afecteaza sistemul nervos central si este o boala inflamatorie in care tecile izolatoare ale celulelor nervoase din creier si maduva spinarii sunt deteriorate. In timp este afectatata capacitatea sistemului nervos de a comunica, apar handicapuri fizice, mentale si uneori probleme psihice.

De ajutor in a infrunta aceasta boala i-a fost actorul Michael J. Fox, care sufera de Parkinson de trei decenii.

In acelasi interviu, actrita a spus ca medicii i-ar fi comunicat ca intr-un an ar putea sa isi recapate controlul asupra corpului.