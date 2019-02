Actorul australian Hugh Jackamn a primit un certificat care ii atesta intrarea in Cartea Recordurilor pentru cea mai lunga perioada de timp in care a interpretat acelasi personaj. Acestuia i se alatura cu aceeasi distinctie si Patrick Stewart, ambii jucand in seria Marvel X-Men.

Interpretul lui Wolverine a primit diploma pentru "cea mai lunga cariera drept supererou Marvel live-action" in cadrul emsiunii „This Morning”. Recordul il imparte cu colegul sau de platou, legendarul Patrick Stewart, care l-a interpretat pe profesorul Charles Xavier in seriile cu acelasi nume. Ambii si-au jucat personajele timp de 16 ani si 228 de zile. Prima aparitie a lor a fost in filmul "X-Men" din 2000, iar ultima in drama "Logan" din 2017. Hugh Jackman a declarat, in cadrul emisiunii, ca era destul de hotarat, cand era mic, sa stabileasca niste recorduri cu fratele sau. Inca de la 10 ani era fascinat de aceasta reusita. Actorul in varsta de 50 de ani va fi inscris in Cartea Recordurilor din 2020, declarandu-se extrem de incantat de aceasta onoare.

Cu personajul Wolverine, Hugh Jackman a marcat pe parcurcul celor aproape doua decenii de contract zece aparitii, inclusiv aparitii cameo si trei filme dedicat exclusiv acestui supererou. Desi starul si-a anuntat oficial retragerea din Universul Cinematografic Marvel spune ca ramane deschis unor propuneri care sa implice aparitii scurte in productiile viitoare.

