Cantareata Alicia Keys a prezentat gala premiilor Grammy si s-a descurcat excelent, cel putin daca se tine cont de impresiile celor care au stat in fata televizoarelor, noteaza CNN.

Artista a oferit un moment impresionant, atunci cand in timpul unei interpretari de pe scena, a cantat la doua piane diferite, in acelasi timp.

Inainte de a-si incepe numarul, Keys a facut o referire la pianistul de jazz Hazel Scott si a spus: "M-am gandit atat de mult la muzica si oamenii care m-au inspirat si vreau sa-mi exprim recunostinta fata de Hazel Scott pentru ca mereu am vrut sa cant la pian. Stiti acele cantece care traiesc in interiorul tau, pe care le iubesti atat de mult, pentru ca au fost atat de bine facute incat iti doresti sa le fi scris tu?"

Alicia Keys a inceput prin a interpreta ”Killing Me Softly”, a trecut la "Lucid Dreams", a continuat cu "Unforgettable" si fara efort a ajuns la "Use Somebody".

Poti vedea o secventa din moment, mai jos: